التقى اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، شاب من قرية ساقية أبو شعرة بمركز أشمون يبلغ من العمر 33 عاماً يعول أسرة مكونة من 4 أفراد ويعاني من فقدان السمع ويحتاج إلى زراعة قوقعة بالإذن اليسرى.

وحرص محافظ المنوفية، الإطمئنان على حالته الصحية وقرر صرف مساعدة مالية عاجلة له ولأسرته لإعانته علي مصاريف العلاج.

صرف مساعدات مالية لشاب يحتاج زراعة قوقعة في المنوفية

ووجه محافظ المنوفية، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية لبحث إمكانية زراعة قوقعة له بإحدى أذنيه، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لذوى الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، فضلاً عن الاستماع إلى مطالبهم وبحث الحلول المناسبة لها.

وخلال اللقاء، أعرب الشاب عن سعادته بحرص محافظ المنوفية على التواصل معه والاستماع إلى شكواه وتلبية مطالبه ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن أسرته، يأتي هذا في إطار تكليفات القيادة السياسية بالتواصل الدائم والمباشر مع المواطنين وتقديم الدعم الكامل للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.