اللجنة الوطنية" تنظم ورشة للعاملين بحماية الطفل لمكافحة الهجرة غير الشرعية

افتتحت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ورشة عمل تدريبية للعاملين بلجان حماية الطفل العامة والفرعية من محافظات القاهرة و القليوبية والمنوفية والغربية حول موضوعات مكافحة الهجرة غير الشرعية، التي نظمتها اللجنة الوطنية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2016 – 2026) وتنفيذاً لمشروع "تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي"، بمحافظة القاهرة.

تستهدف الورشة التدريبية تعريف المشاركين بأهم مفاهيم الهجرة والأطر القانونية ذات الصلة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتعريف بمهام ومسئوليات أعضاء وحدات اللجنة العامة لحماية الطفولة، واستعراض تطبيقات عملية حول إدارة الحالة ومسارات حماية الأطفال المعرضين للخطر.