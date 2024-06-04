محافظ سوهاج يتابع الاستعدادات النهائية لإنطلاق امتحانات الثانوي العام

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، استعدادات مديرية التربية والتعليم النهائية، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لانطلاق امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوي العام للعام الدراسي 2024، والمقرر أن تبدأ الاثنين 10 يونيو الجاري، وتختتم 20 يوليو القادم، متمنيا التوفيق لجميع أبنائنا الطلاب.

ووجه محافظ سوهاج، بتوفير كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين، وخطوط السير من وإلى اللجان، وتوفير كافة احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة ووصولها اللجان، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .

وأكد محافظ سوهاج، على ضرورة التنسيق والتواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقي أية بلاغات والتعامل معها بشكل فوري، وكلف رؤساء المدن بالمتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة بمحيط اللجان، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة، ومنع الباعة الجائلين، ورفع الإشغالات، وذلك لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات.

ومن جانبه قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في سوهاج، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ 27 ألف 733 طالب وطالبة موزعين على 74 لجنة، وعدد 12 لجنة احتياطي، مشيرا إلى أن المديرية قد أنهت جميع استعداداتها لانطلاق الامتحانات، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من المديريات الخدمية، والجهات الأمنية، والوحدات المحلية.