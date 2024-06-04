ضبط صيدلانية تنتحل صفة طبيبة جلدية في سوهاج

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، تمكن فريق تفتيش العلاج الحر بالمديرية من ضبط صيدلانية تنتحل صفة طبيبة جلدية، وذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وبإشراف الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ومتابعة الدكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر .

وقام فريق من تفتيش العلاج الحر ضم كلا من والدكتور محمد سيد فقير، والدكتورة منى عبدالناصر والدكتور مصطفى رفعت مفتشو العلاج الحر، وبالإستراك مع إدارة التجارة الداخلية بمديرية تموين سوهاج بضبط صيدلانية تنتحل صفة طبيب جلدية.

وتبين أنها تقوم بإيهام المرضى بانها طبيبة جلدية وتغذية علاجية وتقوم بعمل جلسات تقشير كيميائى بكيماويات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الصحة مما يعد استخدامها خطر على المرضي، وعلى الفور تم تحريز تلك الكيماويات وعمل المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تقديم الخدمات الطبية الخاصة

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن أماكن تقديم الخدمات الطبية الخاصة لابد أن تتبع الإشتراطات الصحية والقواعد وكذلك الكوادر الطبية والفنية بها لافتاً إلى أن فرق التفتيش تكثف من مرورها للتأكد من جودة وأمان الخدمة المقدمة للمواطنين.