caisec”24 يناقش أهمية استخبارات الأمن السيبراني للحماية الاستباقية للمعلومات

ناقش مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec”24، والذي تنظمه شركة ميركوري كومينيكشنز والمتحدة للخدمات الاعلامية أهمية الاستخبارات الخاصة بالتهديدات السيبرانية بداية من تجميع البيانات وصولاً إلى تنفيذ الحلول المناسبة، وذلك خلال إحدى جلساته والتي أدارها أحمد مكي مدير قطاع الأمن السيبراني SAIB بنك، وتحدث خلال الجلسة كل من ياسر شلبي أخصائي الأمن السيبراني بشركة سيسكو، وكريم شيبة رئيس فريق الخدمات المالية بشركة فورتينت، وأحمد أشرف مدير خدمات ماقبل البيع بمصر وافريقيا بشركة كاسبرسكي، ومحمد ذكي رئيس قسم الدفاع السيبراني بشركة اورنج مصر، وعادل الأنصاري مدير شركة دل تكنولوجيز.

وقال أحمد أشرف مدير خدمات ماقبل البيع بمصر وافريقيا بشركة كاسبرسكي، إن الهدف الرئيسي من الاستخبارات السيبرانية هو اتخاذ خطوة استباقية وقد بدأت مثل تلك في الانتشار منذ عام 2015، وقد ساهمت تلك الاستراتيجيات والتكنولوجيات كخطوات استباقية في تقليل زمن المواجهة وإيجاد الحلول والتعافي من الهجمات حيث اصطياد المخاطر ومنعها قبل وقوعها، وهناك 4 استخدامات مشهورة للاستخبارات السيبرانية منها بناء استراتيجية أمن المعلومات والتعرف على نقاط الضعف في المنظومة ومن ثم تحصينها قبل وقوع أي هجوم عليها.

وقال ياسر شلبي أخصائي الأمن السيبراني بشركة سيسكو ، إن هناك الكثير من مزودي الخدمات يقدمون خدمات الاستخبارات السيبرانية لحماية أمن المعلومات ولا يمكن للأفراد بشكل فردي القيام بالاستطلاع ومراجعة البيانات والثغرات بشكل كامل حيث يجب الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في عمليات الاستطلاع والكشف عن المخاطر المحتملة ونقاط الضعف بالتوازي مع جهود العنصر البشري.

وأضاف أن الشركات يجب أن تشارك خبراتها فيما يخص الأمن السيبراني للتعريف بنوع الهجمات وتكوين الخبرات المشتركة لمنع وقوع ذات الهجمات على شركات أخرى، مع ضمان أعلى درجات الحوكمة أيضاً في التواصل بين مختلف المؤسسات والأفراد والعملاء لضمان حماية المعلومات الخاصة بكل مؤسسة.

وقال عادل الأنصاري مدير شركة دل تكنولوجيز إنه اليوم أصبح 50% من المعلومات خارج مراكز البيانات وبالتالي أصبحت عرضة لأي هجوم سيبراني وأي هجوم من فيروسات الفدية، وعن علاقة الذكاء الاصطناعي بالأمن السيبراني، فقد أكد الأنصاري عن قوة العلاقة بينهما وقال 75% في استطلاع رأي شركة دل تكنولوجيز ان استخدام الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني سوف يكون مفيد جداً، ولكنه سوف يكون سلاح ذو حدين لأن المهاجمين سوف يستخدمون الذكاء الاصطناعي أيضاً.

وأضاف أن الأمن السيبراني بوجه عام لابد أن يكون متضمناً لجزء كبير من الذكاء والاستخبارات السيبرانية، للتعرف على التغيرات والتطورات المستمرة للهجوم السيبراني، والكثير من الشركات تعمل على تحديث الكثير من الحلول الأكثر ذكاءً وتطوراً كالتي تطورها شركة دل تكنولوجيز لدعم مختلف احتياجات الأمن السيبراني.

وقال كريم شيبة رئيس فريق الخدمات المالية بشركة فورتينت أنه لابد من تكوين رؤية كاملة حول المخاطر المحيطة لتحديد ما إذا كانت المؤسسة مستهدفة بذات المخاطر مع معرفة طبيعة الأصول المعرضة أو المستهدفة بالهجوم مع التأكد من القدرات الدافعية للمؤسسة من أجل مواجهة تلك النوعية من المخاطر والعمل على تقليل التأثيرات المحتملة لأي هجوم.

وقال ومحمد ذكي رئيس قسم الدفاع السيبراني بشركة اورنج مصر إنه يجب تعزيز الوعي الميداني بالمعلومات القادمة من القطاع والتعرف على تحركات المهاجمين واتخاذ الخطوات الاستباقية، كما أنه لابد من فهم المؤسسة من الداخل بشكل جيد، مع استخدام الأدوات الدفاعية المناسبة لاحتياجات المؤسسة.