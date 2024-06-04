الثلاثاء 04 يونيو 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مصرع 11 شخصا جراء تسرب للغاز في منجم بمقاطعة بلوشستان الباكستانية

منجم
منجم

لقي 11 شخصا مصرعهم 9 منهم من عمال المناجم، في تسرب غاز بمنجم في مقاطعة بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وقال عبد الغني بلوش رئيس إدارة التعدين في حكومة الإقليم "إن الوفيات حدثت بسبب الاختناق بعد تسرب الغاز"، مضيفا أن مقاولا ومديرا في المنجم من بين الضحايا.

ويقع المنجم الذي تديره شركة "يونايتد كول" الخاصة على بعد 40 كيلومترا من العاصمة الإقليمية كويتا.

والحوادث المميتة شائعة في المناجم الباكستانية المعروفة بظروف العمل الخطرة وضعف معايير السلامة.

في مارس الماضي قتل 12 من عمال المناجم في المقاطعة نفسها في انفجار ناجم عن تسرب للغاز أدى إلى انهيار المنجم.

وبلوشستان هو أكبر أقاليم باكستان وأفقرها رغم غناه بموارد طبيعية يشتكي السكان المحليون منذ فترة طويلة من عدم توزيع عائداتها بشكل عادل.

 

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