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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رونالدو يعلق على انتقال مبابي لريال مدريد

مبابي
مبابي

علق الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد السابق والنصر السعودي الحالي، على انتقال الفرنسي كيليان مبابي للنادي الإسباني خلال الساعات القليلة الماضية.


وكان ريال مدريد قد أعلن عن انتقال مبابي ليكون لاعبًا ضمن صفوف العملاق الإسباني، بعد انتهاء تعاقده مع ناديه السابق باريس سان جيرمان.
وكتب كريستيانو رونالدو رسالة ترحيبية لمبابي، حيث حيث رد على المنشور الذي كتبه الفرنسي، عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فقال: "حان دوري لمشاهدتك، متحمس لرؤيتك تضيء البرنابيو".

رسالة رونالدو لمبابي


الجدير بالذكر أن الدون البرتغالي رحل عن ريال مدريد في 2018، حيث انتقل لصفوف يوفنتوس في نقس العام، قبل عودته إلى مانشستر يونايتد، ثم انتقالع للدوري السعودي للمحترفين من بوابة النصر.

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