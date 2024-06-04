كشف الفنان أحمد كمال، سبب عودته قبل عرض فيلمه شرق 12 في مهرجان كان، وهو الفيلم الذي اختير ضمن مسابقة أسبوع المخرجين في مهرجان كان السينمائي، رغم وصوله المهرجان.

عملوا عليا تمثيلية..أحمد كمال يكشف تفاصيل تعرضه للسرقة في فرنسا

وعبر أحمد كمال ؛ إنه تعرض للسرقة في أثناء وجوده في مهرجان كان السينمائي الدولي بـ دورته الـ 77، مؤكد أن المسروقات لم تعد إليه حتى الآن، مشيرا إلى أنه فور وصوله إلى فرنسا تعرض لحادث سرقة في مدينة نيس التي تسبق كان بمسافات قليلة، موضحا أنه تم سرقته وهو في أحد محطات القطار، مضيفا: منتشرة أوي السرقة وحصل نشل من غير ما أحس، بعد ما عملوا عليا تمثيلية.

وبسبب هذه السرقة، لم يعرض أحمد كمال عرض فيلمه شرق 12 ضمن فعاليات مهرجان كان، الذي اختير ضمن مسابقة أسبوع المخرجين في مهرجان كان السينمائي، مؤكدا أن السرقة منعته من الحضور، وعاد بعدها إلى مصر.

وكانت آخر أعمال أحمد كمال مسلسل كامل العدد، وشارك مجموعة به من الفنانين، أبرزهم: الفنانة دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، إسعاد يونس، تميم عبده، جيهان الشماشرجي وإسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، صدقي صخر، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، جيسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان.