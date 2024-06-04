محافظ جنوب سيناء يتفقد لوحة الشرف الخاصة بـالمحافظين السابقين

قام اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بتفقد الشاشة التفاعلية touch screen في لفتة إنسانية وعرفان للجميل للمحافظين السابقين منذ تولى اول محافظ عام 1978 للمحافظة،

وذلك اليوم بديوان عام المحافظة بطور سيناء، واالشاشة 75 بوصة وتم تصميمها تتفاعل مع المستخدم فتكون أداة إدخال وإخراج وعرض في نفس الوقت بكل سهولة والتي تعرض أسماء المحافظين الذين تولوا المحافظة منذ عام 1978 الى الان، كما تقوم بعرض إنجازات ومهام كل محافظ أثناء تولي منصب المحافظة بالصوت والصور والبيانات

لوحة الشرف الخاصة بـالمحافظين السابقين..

وشدد المحافظ علي ضرورة تشغيل الشاشة باستمرار لتكون بمثابة عرفان للجميل لكل المحافظين الذين تولوا منصب المحافظة بداية من اللواء فريد عزت وهبه عام 1978م وصولا الى اللواء الدكتور خالد فوده .

أثني المحافظ علي المجهود الكبير الذى بذل في هذه الشاشة ووجه الشكرةللواء احمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة على هذه الفكرة، وأيضا محمد صلاح حامد مدير مركز المعلومات على المجهود المبذول في تنفيذ هذه الفكرة وتجمع البيانات الخاصة المحافظين السابقين وحتى الان.