توزيع 28 ألف كيلو لحوم أضاحي على الأسر الأكثر احتياجا بكفر الشيخ

أكد جمعية الأورمان، استكمال نشاطها الموسمي فى توزيع لحوم الأضاحي على الأسر غير القادرة فى قرى ونجوع محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بتوزيع 28 ألف كيلو لحوم أضاحي و(95) عجلا بلديا ضمن مشروع "صك الأضحية" لهذا العام، تحت إشراف ورعاية مديرية التضامن الاجتماعى في كفر الشيخ.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة كفر الشيخ وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام معالى الوزير اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

وقالت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، إن المديرية تستهدف ومن خلال مشروع صك الأضحية بالتعاون مع جمعية الأورمان الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة كفرالشيخ ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا.

من جانبه لفت اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن الغاية من الأضحية هى إدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها وفى نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكنية.

وأكد شعبان، أن الذبح سوف يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق ذبح العجول البلدية فى مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بكفرالشيخ وتوزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد فى القرى الأكثر احتياجًا فى كفر الشيخ من خلال مكتب مشروعات المحافظة بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة ومديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظ.

وأضاف شعبان، أن الكمية المخصصة من اللحوم المستوردة 28 ألف كيلو لحوم توزع على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية لأهالى محافظة كفرالشيخ وذلك طبقًا لتعليمات وزارة الزراعة، مؤكدًا أن اللحوم المستوردة يتم ذبحها خلال أيام العيد وستوزع بعد شهرين حين وصولها مصر.