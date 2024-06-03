وجه جديد فى تدريبات الزمالك بأوامر جوميز

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتصعيد عبد الرحمن علي مدافع فريق الشباب مواليد 2003، للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم الاثنين التي أقيمت على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويحرص الجهاز الفني للفريق على تصعيد العناصر المميزة من قطاع الناشئين في الفترة الحالية للتدريب مع الفريق الأول.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.