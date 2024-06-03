وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد سير العمل بمستشفي البرلس المركزي

قام الدكتور محمد أبو السعد وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ، بالمرور على مستشفى البزلس المركزي، وبرفقته الدكتور محمد العدولي مدير عام الطب العلاجي، بتفقد انتظام سير العمل بمستشفي البرلس المركزي.

وتابع خلال الجولة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، و كافة الخدمات والأقسام لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالبرلس.

وتفقدا أبو السعد والعدولي، الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، حيث تم المرور على قسم الأستقبال والطوارئ، والتأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، كما تفقدا الصيدلية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وعدم وجود أي نواقص بها،

وحرصا على تفقد قسم الأشعة والتأكد من كفاءة عمل الأجهزة الطبية،وقاما بالمرور على قسم العمليات الجراحية،

وأثنى الدكتور محمد أبو السعد، على أداء العمل بالقسم بعد مناظرة مؤشرات الأداء، حيث تبين وجود تطور كبير في نوعية العمليات الجراحية التي تم إجراؤها خلال الأيام السابقة، وأكد على أهمية استمرار رفع كفاءة الخدمة بقسم العمليات،

كما قام الدكتور محمد العدولي بمتابعة تنفيذ الخطة العلاجية الخاصة بعلاج الحالات المرضية في الأقسام والتأكد من عدم وجود أي عوائق في تنفيذها والتأكد من سير العمل بها، كما تم المرور على قسم الغسيل الكلوي بالمستشفي والتأكد من أن الأجهزة تعمل بكفاءة عالية ومن مطابقتها لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، كما أطمئنا علي صحة مرضي الغسيل الكلوي بالمستشفى .

وأكد الدكتور محمد أبو السعد، أهمية الأعتناء بمرضي الغسيل الكلوي وتوفير الراحة اللازمة لهم والعمل علي حل أي مشكلة تواجههم أو تواجه زويهم وأكد أن الدولة تسعي لتطوير الخدمات الطبية لصالح المرضى والمواطنين في مختلف قري ومدن كفر الشيخ

وتم رصد بعض السلبيات ووضع خطة تصحيحية بمهام محددة ومدة زمنية مع تحديد المسئوليات لتلافى السلبيات.