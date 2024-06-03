سلافين بيليتش على أعتاب بشكتاش التركي

أصبح المدرب الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السعودي على أعتاب نادي بشكتاش التركي .

وأكدت صحيفة “ الشرق الأوسط ” السعودية أن النادي التركي في مفاوضات جاده مع المدر ب الكرواتي ويرغبون في التعاقد معه خلال الأيام القادمة .

وسبق للمدرب الكرواتي تدريب نادي بشكتاش في مرحلة سابقة كانت في الفترة من 2013 حتى 2015.

ووفقاً لمصادر الصحافة التركية فأن الاتفاق بين الأطراف لا يزال مستمرا لكن لم يقدم المدرب أي إجابات محددة بالرفض أو القبول.

وأعلن نادي فنربخشة التركي الغريم لنادي بشكتاش في ديربي إسطنبول الشهير تعيين المدرب البرتغالي خوسيه مورينهو مما زاد الضغط على إدارة بشكتاش لجلب المدرب الكرواتي بيليتش.

وقاد بيليتش نادي الفتح إلى المركز السابع في دوري روشن خلال الموسم الماضي وهو الموسم الأول للمدرب الكرواتي.

وقال مدرب فريق ‫الفتح في المؤتمر الصحافي الأخير في الموسم بعد مواجهة نادي الشباب بالجولة الأخيرة حول مستقبله: «لدي عقد عمل مع الفتح لموسم مقبل، وسأحضر مع الإدارة له، لكن عانينا هذا الموسم من بعض الصعوبات المالية، ولو استمر هذا الأمر الموسم المقبل سيكون من الصعب السيطرة على اللاعبين».

وفي حالة التوصل إلى اتفاق بين المدرب الكرواتي ونادي بشكتاش سيجبر ذلك النادي التركي على دفع تعويض مالي لنادي الفتح للحصول على خدمات المدرب الكرواتي حيث تبقى في عقد المدرب مع الفتح سنة كاملة.