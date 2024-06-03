حملات تموينية موسعة على أسواق ومخابز كفر الشيخ

‏أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إستمرار الحملات التفتيشية والتموينية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة المواطنين، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

و‏وجه محافظ كفرالشيخ، الأجهزة التنفيذية وإدارات «التموين والصحة والطب البيطرى» على مستوى مركز ومدن المحافظة، بضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتوعيتهم بالإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن «114».

‏وفى دسوق، أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، عن تحرير 11 محضرًا متنوعًا لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال عدة حملات على الأسواق بنطاق الوحدة المحلية لقرية محلة أبو على، تضمنت «4 محاضر نقص وزن، ومحضر مواصفات، و6 محاضر عدم إعلان»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.