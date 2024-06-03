محافظ الشرقية: قوافل بيطرية مجانية تجوب القرى لتوفير الرعاية للثروة الحيوانية

وزيادة الوعى البيطرى..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى و من خلال إجراء الكشف البيطرى و تقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه بالإشتراك مع مستشفى المجتمع المدنى قامت المديرية بتنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية الحلمية التابعة لمركز و مدينة أبو حماد و ذلك بحضور كل من مدير إدارة الرعاية التناسلية بالمديرية، ومدير وأطباء إدارة أبو حماد البيطرية، وكبار المربين بالقرية، تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن القافلة قامت بفحص وعلاج (١٢٨) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و(٩٣) رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية لـ ( ١٨٠) رأس ماشـية و رش (٤٠٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (١٢٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية و علاج أمراض دواجن (٤٩٠) طائر و ترقيم وتسجيل (٣٩) حيوان وذلك بالمجان.

ندوات توعوية للفلاحين بأهمية التأمين على الماشية

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة و عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية( أبقار- جاموس ) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى أن مديرية الطب البيطري بالشرقية قامت بتنظيم ورشة عمل بعنوان معايير السلامة البيولوجية فى المعامل و خطورة الإصابة بالأمراض المشتركة "السل - البروسيلا - السعار" وذلك بحضور كل من الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة للصحة بالشرقية، والدكتورة شهيرة الحنفى مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالشرقية، والدكتورة امل سعيد مدير المعمل المرجعى، وعدد من أعضاء النقابة العامة والنقابة الفرعية، والدكتور محمد عبد الحميد يوسف مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، والدكتورة منال السيد مدير إدارة الامراض المشتركة، وأطباء إدارة ومعامل الامراض المشتركة بالمديرية، وأقسام الصحة العامة بالإدارات الخارجية، وعدد كبير من الأطباء بالمديرية.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن الورشة تأتى لنقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة فى إطار سعى المديرية وبذل كل الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية و الصحة العامة للمواطنين.

كما ألقى الدكتور عبدالله مرواد أستاذ الأمراض المشتركة بكلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق، محاضرة عن الأمراض المشتركة ومسبباتها وأشهر الأمراض المشتركة وخطورتها وعن معايير السلامة التى تُتخذ لحماية الباحثين بالمعامل والبيئة وكيفية التخلص من النفايات.

وألقي الدكتور محمد على صالح رئيس بحوث بمعمل بحوث الصحة الحيوانية بالشرقية، محاضرة عن معايير السلامة المهنية فى المختبرات من حيث الأمان الحيوي وتجميع وحفظ وإرسال العينات داخل المختبرات وآلية تسجيل البيانات

وفى نهاية الورشة قام مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، بتقديم الشكر لجميع الحاضرين على كل الجهود المبذولة للنهوض بالثروة الحيوانية.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكل الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالاشتراك مع الجهات المعنية (شرطة البيئة والمسطحات المائية - الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن) قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير محضرين مخالفة و ضبط (٤ طن و ٦٠٠ كجم) أسماك مدخنة ومجمدة ودواجن مجمدة ومصنعات لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (٢٦) محضر مخالفة وضبط ( ١٥٠٠ كجم) أسماك مدخنة ومجمدة ولحوم مذبوحة خارج المجازر و دواجن مجمدة و لحوم ومصنعات لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.