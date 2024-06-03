إنخفاض طفيف في أسعار الدواجن البيضاء بالبحيرة

تراجعت أسعار الدواجن البيضاء في أسواق محافظة البحيرة اليوم الإثنين، بنسب تتراوح ما بين جنيهين إلي ثلاثة جنيهات للكيلو، حيث تراوحت الأسعار مابين 96 إلى 97 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعارالدواجن بلدي مزارع ما بين 123 إلي 125 جنيها للكيلو.

تجولت «الوفد» داخل بعض أسواق الطيور بقري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم، للتعرف علي الأسعار ، حيث شهدت الأسواق إنخفاض طفيف في أسعار الدواجن البيضاء، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي ما بين 130 إلي 132 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط مولر ما بين 110 إلي 115 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي السوداني مابين 132 و134جنيها.

أسعار الأرانب في أسواق الشرقية

وتراوحت أسعار الأرانب مابين مابين 124 إلي 125جنيها للكيلو، وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 148 جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 165جنيها للكيلو، وهيكل كامل 45 جنيها للكيلو، وبلغت أسعار البانية 200 جنيها للكيلو، ووراك 104جنيها للكيلو، وشاورما 200جنيها للكيلو، كبد صافي 130 جنيها للكيلو .