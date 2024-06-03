تجارية الإسماعيلية تناقش إتفاقية المحاسبة الضريبية لتجار الذهب

استقبلت اللجنة الإقتصادية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن الخباز، الدكتور شريف شوقي رئيس منطقة الضرائب بالإسماعيلية وشمال سيناء، والوفد المرافق له؛ لمناقشة عدد من الملفات الهامة التي تهم قطاع التجار منها اتفاقية المحاسبة الضريبية لتجار الذهب.

جاء ذلك في حضور أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية وامين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية واحمد سامي سليم أمين صندوق مساعد ، محمد فايق عضو مجلس الإدارة، الدكتور سامح عبد الجواد، عبد الفتاح الشرقاوي «مفتشين ضرائب» ، مصطفي يس مسئول العلاقات العامة بالمصلحة.

وأكد اكرم الشافعي، أنه في إطار تطبيق خطة منح التسهيلات للتجار بالإسماعيلية، فقد اتفق مجلس إدارة الغرفة التجارية مع أحدي شركات اصدار الختم والتوقيع الإلكتروني في مقر الغرفة بمنح التجار تخفيضات وتسهيلات غير مسبوقة.

وناقشت اللجنة اتفاقية تجار الذهب وطريقة محاسبة الضرائب عن سنوات 2016 الي 2020 والتي تم الإتفاق عليها بين شعبة المصوغات ومصلحة الضرائب.

وأكد الدكتور شريف شوقي خلال الاجتماع، علي أهمية تطبيق القانون وعدم حدوث أي تجاوز من شأنها عرقلة العمل لصالح تجار الإسماعيلية وعدم ربط المساهمة التكافلية بتحصيل الضريبة.

وأعلن أنه تيسيرا للتجار وممثليهم من المحاسبين، تقرر عدم ربط اصدار وثيقة البيانات أو صورة طبق الأصل من الإقرار الضريبي بسداد المساهمة التكافلية، لافتًا إلى أنه علي أتم الاستعداد لمناقشة أو دراسة اي مشكلات تخص التجار والمحاسبين قد تواجههم أثناء قيامهم بأعمالهم وقد وعد بالعمل علي حلها، مؤكدا أن مكتبه مفتوح علي مدار الساعة.

ولفت حسن الخباز، إلى حرص اللجنة علي تذليل جميع العقبات التي قد تواجه التجار وخلق جسور تواصل بين الأجهزة المعنية لخلق مناخ عمل يتيح فرص استثمارية اكبر تعود علي الاقتصاد الوطني.

وأشار المحاسب القانوني احمد بخيت، سكرتير عام اللجنة الاقتصادية، إلي أهمية عقد الاجتماعات التنسيقية الدورية مع ممثلي مصلحة الضرائب كخطوة في طريق تعزيز العلاقة بين مصلحة الضرائب والتجار وممثليهم من المحاسبين القانونيين بما يساعد علي تسهيلات اعمال التجار المحاسبين ويحافظ علي حق مصلحة الضرائب والدولة.

وقال أحمد سامي سليم، إن الغرفة التجارية تفتح أبوابها أمام جميع التجار لتلقي اي شكاوي أو استفسارات وتعمل جاهدة علي حلها تيسيرا لهم.

واختتم محمد فايق، أن مجلس إدارة الغرفة التجارية يولي اهتماما كبيرا بتذليل أي عقبات من شأنها عرقلة نشاط تجار الإسماعيلية.