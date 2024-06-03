بـ"2 مليون و390 ألف جنيه".. وكيل فولكس فاجن يطرح تيجوان الجديدة بمصر

طرحت الشركة المصرية التِّجارية وأوتوموتيف EATc، وكيل فولكس فاجن في مصر، الجيل الثالث الجديد كليًّا مِن السيارة فولكس فاجن تيجوان في السوق المصرية.

كانت فولكس فاجن قد كَشفت عن الجيل الأول مِن تيجوان في عام ٢٠٠٧، أعقبه إطلاق جيلٍ ثانٍ في عام ٢٠١٦. وحاليًّا، يُرْسِي الجيل الثالث الجديد كليًّا لعام ٢٠٢٤ معاييرَ جديدة في فئة سيارات الكروس أوفر المُدمجة، مما جَعله يتفوّق على الموديلات المنافسة بأشواط طويلة. وتَجمع تيجوان الجديدة كليًّا التي يُشير اسمها إلى ذلك المزيج المتناغم بين كلمتي "نمر" و"إيجوانا" ما بين التصميم العصري الجذَّاب والمقصورة الفخمة الجديدة بالكامل، إلى جانب المحرك القوي رباعي الأسطوانات مِن فئة TSI سعة ١.٤ لترات.

على صعيد التصميم الخارجي، جاء الجيل الثالث مِن تيجوان بتصميم أكثرَ جاذبية وانسيابية عن أي وقت مضى، حيث يُعد واحدًا مِن أكثر التصاميم جاذبية بين كل الطرازات المنافسة في فئته، وأهمها استبدال شبك التهوية الأمامي التقليدي بشريط أفقي مُغطى بالزجاج، ومصابيح رئيسية فئة Matrix LED ضمن التجهيزات الإضافية، بخلاف الشريط الضوئي فئة LED المُدمج والممتدِّ بعرض مقدمة. السيارة الواجهة الأمامية. ومِن بين اللمسات الجمالية الأخرى، يُمكن ذِكر العجلات الرياضية قياس ١٩ بوصة، وقضبان التثبيت أعلى السقف ذات اللون الفضي، وأيضًا الصادمين الرياضيين المتعلِّقين بالفئة R-Line، والشريط الضوئي الخلفي فئة LED الممتدِّ بدوره بعرض السيارة، والمصباحين الخلفيين فئة LED بتصميم ثلاثي الأبعاد، وغيرها من اللمسات الجذابة التي تُضفي هيئة هجومية جريئة على تيجوان الجديدة كليًّا.

وبالنسبة إلى القياسات العامة، جاء الطول الإجمالي لتيجوان الجديدة لعام ٢٠٢٤ والتي تصنَّف في مرتبة أدنى على صعيد الحجم من الشقيق طوارق يبلغ ٤٥٣٩ ملم، في حين يبلغ العرض العام ١٨٤٢ ملم، بينما يبلغ الارتفاع ١٦٥٧ ملم، أما قاعدة العجلات فاحتفظت بالطول السابق نفسهالذي يبلغ ٢٦٨١ ملم، مما انعكس بالإيجاب على مستويات الرحابة داخل المقصورة الداخلية.

شَهدت المقصورة الداخلية لفولكس فاجن تيجوان الجديدة كليًّا تغيُّرًا جِذريًّا مقارنة بمقصورة الطراز السابق؛ حيث باتت تستفيد حاليًّا من مظهر أكثر بساطة وتصميمًا أنيقًا يَغلب عليه الطابع التقني المميَّز.

وتُهيْمن شاشة النظام المعلوماتي الجديد العاملة باللمس قياس ١٢.٩ بوصة والمثبَّتة بوضعية "طافية" على لوحة القيادة، علمًا بأنها تَدعُم أنظمة كار بلاي وأندرويد أوتو. وايضاً لوحة عدَّادات رقمية بالكامل قياس ١٠.٢٥ بوصة تُعَزِّز مِن الطابع العصري وتُكمِّل الطلَّة التقنية المتطوِّرة بوجه عام.

وتبعًا لكل فئة تجهيزية، فإن الجيل الثالث مِن تيجوان يتوافر من خلال الشركة المصرية التِّجارية وأوتوموتيف، وكيل فولكس فاجن في مصر، بباقة متنوِّعة من تجهيزات الراحة والترف المتوافرة قياسيًّا،أبرزها شاشة عَرض المعلومات منعكسة على الزجاج الأمامي HUD، وفتحة السقف البانورامية ذات التحكم الكهربائي القابلة للإمالة والانزلاق، ونظام الإضاءة الداخلي من ٣٠ لونًا، والمقاعد الأمامية ذات التحكم الكهربائي مع خاصية الذاكرة ودعم منطقة الفخذ، بخلاف الكسوة الجلدية فئة Varenna لمقاعد النسخة ergoActive Plus. مع مساند الرأس الأمامية الخاصة بالفئة R-Line، والمِقْود الجلدي ثلاثي الأذرع متعدد الاستخدامات المثبَّت عليه أذرع تغيير ناقل الحركة يدويًّا، إلى جانب مثبِّت السرعة، وفتحتي USB-C، ونظام الدخول السهل دون استخدام المفاتيح التقليدية، وخاصية فتح حقيبة الأمتعة دون استخدام اليدين، وكذلك النظام الصوتي عالي النقاء المتَّصل بثماني سمَّاعات، وغيرها من تجهيزات الراحة والترف.

تيجوان

وبالانتقال إلى تجهيزات السلامة والأمان، يُمكن القول إن الجيل الثالث من تيجوان يستفيد مِن مجموعة واسعة مِن الأنظمة الإلكترونية المساعدة للسائق وتجهيزات السلامة الرائدة، منها الوسائد الهوائية الأمامية وتلك الجانبية-علوية (ستائر)، ونظام مانع الانغلاق المكابح (ABS)، ومانع تمايل السيارة (ASR)، إضافة إلى نظام التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC)، والترس التفاضلي الإلكتروني (EDL)،ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات (TPMS)، ونقاط تثبيت "أيزوفيكس" لمقاعد الأطفال، وحسَّاسات الرُّكن الأمامية والخلفية، وكاميرا الرؤية الخلفية متعددة الاستخدامات، وغيرها مِن الأنظمة الإلكترونية المعزَّزة للسلامة والأمان.

على الصعيد الميكانيكي، تتوافر تيجوان الجديدة كليًّا لعام ٢٠٢٤ في السوق المصرية عبر الشركة المصرية التِّجارية وأوتوموتيف، وكيل فولكس فاجن في مصر، بمحرك وحيد فئة TSI سعة ١.٤ لترات يولِّد ١٥٠ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٢٥٠ نيوتن-متر. يتَّصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات تنقل عزم الدوران للعجلات الأمامية.

تيجوان

أسعار تيجوان الجديدة

وتقدم الشركة المصرية التِّجارية وأوتوموتيف، وكيل فولكس فاجن في مصر، السيارة فولكس فاجن تيجوان الجديدة كلياً بسعر يبدأ اعتبارًا مِن 2,390,000 جنيه مصري.