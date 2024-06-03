8 أطعمة يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي الصيفي لبقاء الجسم رطبًا

يسبب الطقس الحار مشاكل عديدة منها الجفاف والإرهاق الحراري وضربات الشمس، وقد يؤدي لمشاكل في المعدة بسبب تناول أطعمة تزيد من حرارة الجسم، لذا عليك الحفاظ على جسمك رطبًا اكبر قدر ممكن خلال درجات الحرارة المرتفعة.

ومع إعلان الأرصاد عن مرور البلاد بموجة شديدة الحرارة خلال الفترة الحالية، يمكنك إضافة بعض الأطعمة المختلفة إلى نظامك الغذائي الصيفي للمساعدة في التخفيف من هذه المشكلات وتوفير الراحة.. وذلك وفق لموقع " onlymyhealth".

1-الخيار

من السهل الحفاظ على رطوبة الجسم مع الخيار، لأنه يحتوي على أكثر من 95% من الماء، كما أنه غني بالألياف التي تساعد على الهضم وتمنع الإمساك، ويساعد محتواها العالي من الماء على تبريد الجسم وتخفيف الانتفاخ.

2-البطيخ

البطيخ هو فاكهة منعشة ومثالية لموسم الصيف، فهو غني بالفيتامينات A وB6 وC، كما أنه غني بمضادات الأكسدة والأحماض الأمينية.

يساعد البطيخ في الحفاظ على ترطيب الجسم وله تأثير مهدئ على المعدة، ويمكن أن يساعد تناول البطيخ أيضًا في الوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة عن طريق الحفاظ على الجسم باردًا ورطبًا جيدًا.

3-الزبادي

يجب عليك أيضًا تناول الزبادي البارد الذي ينعش الجسم، حيث يحتوي على البروبيوتيك لأنه يساعد في تعزيز صحة الأمعاء، كما يحتوي على بكتيريا مفيدة تساعد على الهضم وتقوي جهاز المناعة.

وخلال موجة الحر، يمكن أن يساعد تناول الزبادي في الحفاظ على توازن نباتات الأمعاء، مما يقلل من مخاطر مشاكل المعدة، وتأكد من اختيار الزبادي العادي غير المحلى لتجنب السكريات المضافة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشاكل الجهاز الهضمي.

4-نعناع

النعناع له خصائص تبريد فعالة وغالباً ما يستخدم لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، ويمكن أن يساعد في تهدئة اضطراب المعدة وتقليل عسر الهضم، وتخفيف الانتفاخ، كما أن إضافة أوراق النعناع الطازجة إلى الماء أو الشاي أو السلطات يمكن أن يوفر تأثيرًا مهدئًا ومنعشًا.

5-ماء جوز الهند

ماء جوز الهند هو مشروب طبيعي يساعد على ترطيب الجسم واستعادة المعادن المفقودة، وهو فعال بشكل خاص في مكافحة الجفاف الناتج عن الحرارة المفرطة، حيث تصل نسبته إلى 95%، كما ذكر ذلك وزارة الزراعة الأمريكية.

ويعتبر ماء جوز الهند لطيف على المعدة ويمكن أن يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي، إن شربه بانتظام أثناء موجة الحر يمكن أن يبقيك رطبًا ويمنع مشاكل المعدة.

6- الموز

خلال موجة الحر، يمكن أن يؤدي التعرق الزائد إلى انخفاض مستويات البوتاسيوم، مما يسبب تشنجات وعدم الراحة في المعدة، ويعد الموز، كونه غني بالبوتاسيوم، يمكن أن يساعد في تجديد هذه المستويات وتوفير الراحة من مشاكل الجهاز الهضمي.

7- الزنجبيل

عليك إضافة الزنجبيل في نظامك الغذائي الصيفي، فهو يمكن أن يساعد في تقليل تقلصات المعدة والانتفاخ وعسر الهضم، كما أن إضافة الزنجبيل الطازج إلى وجباتك، أو شرب شاي الزنجبيل، أو شرب الماء المملوء بالزنجبيل يمكن أن يوفر راحة كبيرة من مشاكل المعدة أثناء موجة الحر.

8- الخضروات الورقية

تحتوي الخضروات الورقية، مثل السبانخ والخس، على نسبة عالية من الماء والمواد المغذية الأساسية، فهي سهلة الهضم ويمكن أن تساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم، كما ن دمج الخضار الورقية في السلطات أو العصائر أو الحساء يمكن أن يوفر الراحة من الانزعاج الهضمي ويساعد في الحفاظ على نظام هضمي صحي أثناء موجة الحر.

نصائح لبقاء جسمك رطبًا وباردًا

بالإضافة إلى وضع هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي، من المهم أن تبقى رطبًا وباردًا أثناء موجة الحر، ونستعرض فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك في التحكم في الحرارة ومنع مشاكل المعدة: