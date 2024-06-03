السيطرة على حريق اندلع بكمية من البوص بقطعة أرض زراعية بالمنشاه

شهد مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج اندلاع حريق في كمية من البوص وأفلاق النخيل بقطعة أرض زراعية بسبب إلقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعل دون قصد وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده عقب الدفع بسيارتي إطفاء دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغا بنشوب حريق بكمية من البوص بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بكمية من البوص وأفلاق النخيل بقطعة أرض زراعية ملك "عبد الله . ع . ع . ب" 25 سنة عامل يقيم بذات الناحيه وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده .

وبسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة عقب سيجارة

مشتعل دون قصد ونفي الشبهه الجنائية مضيفا أن التلفيات عبارة عن إحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل .





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .





وفي سياق آخر شهد مركز سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية نتج عنها إصابة عامل يبلغ من العمر 43 سنة برش خرطوش بكف اليد اليمنى وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "عبد اللطيف . ا . ع . ف" 43 سنة عامل مصاباً برش خرطوش بكف اليد اليمني وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة و"أحمد . ع . ع . ر" 25 سنة عامل و"السيد . ص . ع . ع" 53 سنة عامل





وطرف ثان " الشرقاوي . م . ا . م" 34 سنة عامل وشقيقه "عماد . م . ا . م" 40 سنة عامل و"محمود . ا . م . ب" 48 سنة سائق الطرفان يقيمان بذات الناحية .





تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني [ السلاح المستخدم] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار من السلاح المضبوط بحوزته مما نتج عنه إصابة الأول من الطرف الأول بسبب خلافات الجيرة بأرضهم الزراعية .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .