الثلاثاء.. دورة تدريبية  حول "المرأة العربية وريادة الأعمال"

تعقد منظمة المرأة العربية بعد غد الثلاثاء الموافق 4 يونيو/ 2024 دورة تدريبية افتراضية عبر تطبيق زووم بعنوان: "المرأة العربية وريادة الأعمال"، تستمر فاعلياتها حتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو/ 2024.

تُناقش الدورة عبر جلسات عملها عدة موضوعات تتضمن التعريف بمفهوم ريادة الأعمال وأهميتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وصفات رائد الأعمال وكفاءاته، وكيفية اختيار فكرة مشروع ناجحة، وكذلك خطوات البدء في تنفيذ المشروع ودراسات الجدوى، وكيفية دراسة السوق والمزايا التنافسية، واستراتيجية التسويق، والتخطيط الاستراتيجي وأهميته في الأعمال، وكيفية إجراء تحليل SWOT، وتحديد الأهداف الاستراتيجية ووضع خطط استراتيجية فعَّالة، وكيفية إعداد الميزانية، وإدارة الموارد المالية بفعالية.

وتعتبر هذه الدورة هي الأولى في إطار عدد من الدورات تعتزم المنظمة عقدها في الموضوع نفسه.



