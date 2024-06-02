محافظ كفر الشيخ يوزع 314 جواز وتأشيرة سفر على الحجاج

حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عل توزيع 314 جواز وتأشيرة سفر على الحجاج الفائزين بقرعة الحج للجمعيات الاهلية، بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، ومصطفى صبرى، مسئول الجمعيات الأهلية.

قدَّم محافظ كفر الشيخ، خالص تهنئته القلبية للحجاج، مشيرًا إلى حرصه الدائم على مشاركة الحجيج هذه الفرحة، وطالبهم بالالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة، وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية التي تقرها وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، موضحًا أنهم سيكونون سفراء لبلدهم طوال الفترة التي يقضونها بالأراضي المقدسة حتى عودتهم مرة أخرى إلى أرض الوطن بسلامة الله.

وأكد محافظ كفر الشيخ، توفير كل ما يلزم الحجاج من رعاية لأداء مناسكهم في يسر، مشددًا على مرافقي البعثة، مساعدة الحجاج على الوجه الأكمل، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، لافتًا إلى أنه سيتابع بنفسه تحركات البعثة، لتذليل أية عقبات قد تواجههم، مطالبًا حجاج بيت الله الحرام بالدعاء لمصرنا الغالية، بأن يحفظها الله من كل مكروهٍ وسوء.



ووجه محافظ كفر الشيخ، عددا من الرسائل لحجاج بيت الله الحرام، أكد فيها أن مشقة الرحلة والمناسك لا تقارن أبدًا بالمكانة والثواب العظيم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وعليهم بالتحرك من خلال المشرفين، وانتظام تلقى العلاج لمن يعانون من بعض الأمراض البسيطة، بسبب اختلاف المناخ بين القطرين، وكذلك انتظام تناول الطعام والشراب حفاظًا على صحتهم، والتعرف جيدًا على تفاصيل ومناسك وآداب ومحظورات الحج، لضمان أداء المناسك بشكل سليم، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمحافظة على الكروت التعريفية وإسورة اليد ذات البيانات التوضيحية للحاج، داعيًا المولى العلي القدير أن يكون حجًا متقبلًا وسعيًا مشكورًا، إن شاء الله.

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي، أن حصة المحافظة هذا العام من حجاج الجمعيات الأهلية 314 بالإضافة إلى 7 مشرفين تم اختيارهم وفقًا للاختبارات التي أجرتها المؤسسة القومية لموسم حج هذا العام.