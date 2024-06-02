ختام بطولة الجمهورية لأسلحة الرصاص بصيد الدقى

اختتمت فعاليات بطولة الجمهورية لأسلحة الرصاص التى أقيمت على ميادين نادي الصيد بالدقي لمنافسات 25م مسدس سريع رجال و25م مسدس سيدات ، والتى أسفرت نتائجها عن الاتى:



- منافسات 25م مسدس سريع رجال



توج الرامى عبد الرؤوف زهران (المؤسسة الرياضية) بالمركز الاول،فيما فاز الرامى ابراهيم احمد (المؤسسة الرياضية) بالمركز الثانى،وحقق الرامى عمر خالد (المؤسسة الرياضية) المركز الثالث.



- منافسات 25م سيدات



توجت الرامية أميرة فتوح (المؤسسة الرياضية) بالمركز الاول،بينما احرزت الرامية هدير سعد (المؤسسة الرياضية) المركز الثانى،وحققت الرامية نيرة احمد (المؤسسة الرياضية) المركز الثالث.

وحصد ثلاثى المؤسسة العسكرية على المراكز الثلاثة الأولى ،وفاز بالمركز الأول الرامي ابراهيم أحمد ابراهيم بينما فاز بالمركز الثاني الرامي عمر خالد محمد وجاء فى المركز الثالث الرامي عمرو أحمد .