الأقصر تناقش نتائج المسح الصحي للسكان

ترأس محمد عبد الفتاح أدم سكرتير عام محافظة الأقصر، فعاليات اجتماع المجلس الاقليمي للسكان، في اطار الاستراتيجية الوطنية للسكان 2023/2030، بحضور نشأت سعيد مقرر المجلس الاقليمي للسكان بالأقصر، ومسؤولي الصحة والتربية والتعليم والقوي العاملة ومحو الامية والمجلس القومي للمرأة والتضامن الاجتماعي والثقافة والزراعة ومركز المعلومات والاوقاف والكنيسة والشباب والرياضة.

وعرض مقرر المجلس الاقليمي للسكان بمحافظة الأقصر نتائج المسح الصحي لعام 2021 مقارنة بالمسح الصحي لعام 2014، وكذلك عرض المؤشرات الخاصة بمراكز محافظة الأقصر الي جانب عرض الخطة التنفيذية للسكان 2024/2025، والتي تسير وفقاً لمحاور الخطة الاستراتيجية2023/2030 واهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، ولذلك تم عرض نماذج من انشطة الجهات المعنية بمحافظة الأقصر للخطة التنفيذية والتي تم مناقشتها مع سكرتير عام محافظة الأقصر لمعرفة ما تحقق من نتائج ايجابية في الارتقاء بخصائص المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

الزيادة السكانية تؤثر على مؤشرات التنمية وعوائد الفرد

ومن جانبه، أكد محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، أن الزيادة السكانية تؤثر على مؤشرات التنمية وعوائد الفرد من جهود التنمية، من حيث زيادة الاختلال بين الموارد والسكان، وهو ما ينعكس على تراجع نصيب الفرد من الدخل المتحقق ومن الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات، وزيادة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.