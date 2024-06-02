نادي العاملين بجامعة أسيوط يحصد المركز الأول بالجمهورية في بطولة كرة الطائرة

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فوز منتخب نادي العاملين بالجامعة؛ بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في بطولة كرة الطائرة، وذلك خلال مشاركتهم فى بطولة الاتحاد الرياضي للمصالح الحكومية، الخاصة بالجهاز الرياضي للعاملين بالحكومة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والتي امتدت فعالياتها خلال الفترة من 25 وحتي 30 من شهر مايو بمحافظة رأس البر.

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي، فريق نادي العاملين بالجامعة الفائز، مؤكدا أنه حصد المركز الأول بفضل مواهبهم وعملهم الجاد، تحت إشراف الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، وعضو الاتحاد المصري لكرة الطائرة، والأستاذ علاء أمين رئيس مجلس ادارة نادي العاملين بجامعة أسيوط، وضم الفريق كل من: الكابتن مصطفي محمد عبد العال، والكابتن محمد محمد عبدالله، والدكتور محمد بدر عبد التواب بالإدارة العامة برعاية الشباب، والدكتور طارق محمد عبد الله بكلية التربية الرياضية، والكابتن ياسر محمد عبد الرحمن بالإدارة العامة للأمن، والكابتن محمود محمد عبد العال بإدارة العامة لصالات الاستذكار والمكتبات، والكابتن أحمد محمد عبد ربه بالإدارة العامة للمدن الجامعية، والكابتن محمد محسن أمين كلية الحاسبات والمعلومات، وبإشراف إداري الفريق الكابتن مصطفي نجيب عضو مجلس إدارة النادي.



وأعرب رئيس جامعة أسيوط، عن فخره وسعادته بهذا الإنجاز المشرف اللائق بجامعة أسيوط، مؤكداً أن هذا النشاط الرياضي يشجع العاملين بالقطاع الحكومي على ممارسه الأنشطة الرياضية، ويدعم المتميزين، للمشاركة في المسابقات والملتقيات سواء كانت محلية او دولية.

وأشارالأستاذ شوكت صابر، إلى أن النهائيات شارك فيها 1150 لاعب ولاعبة، يمثلون 75 لجنة رياضية من مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك بعد أن تم تنفيذ الفروع والأدوار التمهيديه للإتحاد بمشاركه 12000 لاعب ولاعبة من 235 لجنة رياضية، في مختلف الألعاب، حيث شهدت المنافسات إقامة بطولات في رياضة كرة القدم، وتنس الطاولة، للرجال وسيدات، وكرة الطائرة.

وثمن الأستاذ شوكت صابر، جهود إدارة الجامعة في تسخير كافة سبل الدعم، والرعاية لنادي العاملين بالجامعة، ولجميع الراغبين في ممارسة الرياضة بالجامعة، من طلاب، وعاملين، وأعضاء هيئة تدريس، موضحاً: أن الفريق خاض عدة مباريات مع الفرق المشاركة من محافظات الإسكندرية، الشرقية، سوهاج، وشمال سيناء، لافتاً أن المباراة النهائية، جاءت بين فريق جامعة أسيوط وفريق محافظة الشرقية، وأسفرت النتيجة عن فوز فريق العاملين بجامعة أسيوط في مباراة كرة الطائرة بنتيجة 2/ 0 .