مجلس الوزراء بجنوب السودان يصادق على مشروع قانون تعديل الامتحانات الوطنية

أقر مجلس الوزراء الوطني لجنوب السودان، اليوم السبت، مشروع قانون تعديل الامتحانات الوطنية لعام 2011 لعام 2024.

مجلس الوزراء الوطني لجنوب السودان

مشروع قانون 2023

وفي حديثه للصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس سلفا كير ميارديت ، قال نائب وزير الإعلام ، جاكوب مايجو كوروك ، إن وزير العدل والشؤون الدستورية روبن مادول أرول ، قدم مذكرة حول قانون مجلس الامتحانات الوطني لعام 2011 الذي تم تعديله إلى مشروع قانون 2023.

نائب وزير الإعلام جاكوب مايجو كوروك

وأضاف أن الغرض من مشروع القانون هو تعديل قانون المجلس الوطني للامتحانات لعام 2011 لإدراج الجرائم والعقوبات التي لم تكن متوقعة بسبب التطورات التكنولوجية ، وتأكيد قانون المجلس الوطني للامتحانات لعام 2011 ، مع أحكام الاتفاق المنشط لحل النزاع في جنوب السودان، و مشروع القانون أقر بالإجماع.

مجلس الوزراء يمرر مذكرة حول الاستثمار مع بيلاروسيا

كما قال نائب وزير الإعلام إن وزير الاستثمار ، الدكتور ديو ماثوك دينغ ، قدم مذكرة حول الزيارة الرسمية لوفد جنوب السودان رفيع المستوى إلى جمهورية بيلاروسيا في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024.

وكان الغرض من الزيارة إقامة علاقات ثنائية بين جنوب السودان وجمهورية بيلاروسيا بشأن الاستثمارات في الزراعة والصحة والبنية التحتية، ودعم جنوب السودان في بناء القدرات وتكنولوجيا التحول.

وأشار إلي أن هذه الزيارة ستجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من بيلاروسيا إلى جنوب السودان وتخلق قنوات اتصال بين الحكومتين لذلك، بعد مداولات مستفيضة، تم تمرير التقرير".

مجلس الوزراء يقر السياسة الوطنية لتنمية الشباب

ولفت نائب وزير الإعلام جاكوب مايجو كوروك، إلي أن مجلس الوزراء استمع إلى عرض قدمه وزير الشباب والرياضة ، الدكتور جوزيف قنغ أكيك ، حول السياسة الوطنية لتنمية الشباب 2024.

السياسة الوطنية لتنمية الشباب 2024

وأشار أن الهدف العام للسياسة هو المساهمة في تحقيق جنوب السودان السلمي والمزدهر ، حيث طور الشباب والشابات إمكاناتهم بالكامل ، دون تمييز أو عنف أو إساءة.

الحياة الاقتصادية والسياسية والروحية

وأضاف أنه بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشباب المشاركة بحرية في الحياة الاقتصادية والسياسية والروحية للاستفادة من موارد البلاد.