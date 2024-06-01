كلام فى الهوا

السبت 01/يونيو/2024 - 08:12 م 6/1/2024 8:12:19 PM

إنت ابن مين فى مصر.. عبارة نسمعها كثيرًا فى زمننا هذا على لسان الخلق، عندما نرى البعض يتلاعبون بكل ما يهمنا، ولا أحد يستطيع أن يوقفه عند حده.

ولا نعرف من يقف وراء هذا الشخص. ولكن زمان كانوا يقولون على الشخص غير المُضر أنه «ابن أصول»، ويقولون عن الشخص المُضر أنه «ابن حرام»، أى لا يعرف له أصل أو فضل. تلك العبارات ليس مجرد كلمات تتوالى على لسان الناس إنما تحمل موروثًا شعبيًا يمتدًا فى عمق أجيال كثيرة جاءت نتيجة لتقاليد وعادات وحروب وأزمات مرت على المجتمع، ومن المستحيل أن تكون عبارات فارغة، فهى بالتأكيد أسئلة شرعية جائز لأصحاب العقد والأمر، ولكن تأتى عبارات «ابن مين» و«مين وراءه» وكلها إشارات إلى أن هذا الشخص الذى يُثير غضب الناس من تصرفاته غير المدروسة وغير العلمية التى تؤثر فيهم بالسلب، وإن شئت قل من يسند هذا الشخص عديم الخبرة والعلم الذى يتسبب فى إهدار كل الراسخ من سنين، وهناك منهم من يدعون أنهم مسنودون من أحد اصحاب السلطة دون أن يُفصح لنا عنه، ليظل شغف الجميع فى معرفة مين اللى وراه، وكان الأمر يمكن قبوله لو وقف عند حد الغلابة ولكن بدانا نسمع ذات السؤال من المسنودين أنفسهم.

لم نقصد أحدًا!