تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. بشرى سارة

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 1 يونيو 2024، تراجعا ملحوظًا في كافة الأعيرة، وفقًا لـ شعبة المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بعد أن سيطر الاستقرار لأيام على المعدن الأصفر، حيث انخفض جرام الذهب عيار 21 بقيمة 10 جنيهات، بالتزامن مع ثبات سعر الذهب على المستوى العالمي، مُسجلًا 2327 دولارًا.

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3554 جنيهًا بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3110 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2665 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 24880 جنيها.

سعر أوقية الذهب عالميًا

2327 دولارًا