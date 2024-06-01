ايقاف عمليات البناء والتشطيبات بمدينة رأس البر

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتنظيم مصيف رأس البر، وإيقاف أعمال البناء والتشطيبات في الفترة من 1 يونيو حتى 30 سبتمر.

يأتي ذلك في إطار المتابعات اليومية للوحدة المحلية، برأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي رئيس المدينة، وإشراف نواب المدينة.

وقام فريق عمل الوحدة بالاشتراك بين الإدارة الهندسية وقسم الاشغالات وقطاع النظافة والورش الفنية، وإدارة المواقف والبوابات بحملةمكبرة بشوارع المدينة لضبط وإيقاف أعمال البناء المخالفة، واتخذت الوحدة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ومصادرة الأدوات المستخدمة في ذلك

الجدير بالذكر أن الوحدة كانت قد نوّهت عبر الصفحة الرسمية عن تطبيق قرار إيقاف أعمال البناء والتشطيبات بالمدينة بدءً من اليوم

يأتي ذلك في إطار جهود الوحدة المستمرة لرفع كافة المخالفات بجميع مناطق المدينة وجاري استكمال الأعمال.