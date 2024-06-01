جزار بالمنوفية يخفض سعر اللحمة" مافيش خسارة في التجارة مع الله"

الكيلو بـ 260 جنيه..

أطلق أحد الجزارين بقرية البتانون التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مبادرة لخفض أسعار اللحوم؛ استجابة لمطالب الأهالي بخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية

وقال أبو فرحة الجعارة" صاحب المبادرة، إنه أطلق المبادرة منذ أسبوع استجابة لدعوات الأهالي بخفض أسعار اللحوم بعد أن تخطى سعر الكيلو 380 جنيه، مشيرًا إلى أنه طرح من خلال المبادرة كيلو اللحم بسعر 260 جنيهكما أضاف أنه يقوم بذبح 5عجول يومياً لسد احتياجات الأهالي.

وأضاف أن المبادرة تحظى بترحيب وتشجيع كبير، ويشهد المحل يوميًا إقبالًا كبيرًا من قبل أهالي قرية البتانون والقري المجاورة والمناطق المحيطة بها، مؤكدًا خلال حديثه لـ" موقع وبوابة الوفد " "مافيش خسارة في التجارة مع الله".



«الناس محرجه تروح للجزار بعد ارتفاع أسعار اللحمه »

وأضاف ابو فرحة الجعاره بعد اللحمة ما سعرها ارتفع الناس بقيت محرجة تروح للجزار وتقوله عايزه ربع كيلو مثلًا، لكن لما اللحمة بقيت أسعاره منخفضة ينزل ياخد الوزن على قدر الفلوس اللي معاه ويمشي من غير حرج ولا كسوف.



وأوضح أن هناك أشخاصا يخجلون من شراء كميات قليلة من اللحوم هذه الأيام ويضطرون إلى إرسال أطفالهم الصغار إلى الجزار لشراء اللحمة، حتى لا يتعرضوا للحرج، وهو ما دفعه إلى تخفيض أسعاراللحمة ، والمواطن يأتي إليه ويطلب الكمية التي يريدها.

« تخفيف العبء على الأهالي »..



وذكر أن ابو فرحه أن أسعار الكوارع ب250والفشه والمرشه والممبار تعمل من 100الي 150وحسب الطلب، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، ويستطيع أي شخص شراء قطعة أو أكثر حسب طلبه ومقدرته، وحسب عدد أفراد الأسرة.

ولاقت الفكرة والمبادرة التي أطلقها عم محمد، استحسان وقبول أعداد كبيرة من المواطنين في محافظة المنوفية تحديداً قرية البتانون والقري المجاورة بمركز شبين الكوم، الذين طالبوا بتعميمها على مستوى المراكز للتيسير عن الجميع.