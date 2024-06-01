حملات للرقابة علي مخابز كفرالشيخ

شدد محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، اليوم السبت، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالاشتراك مع إدارات التموين كل في نطاق مركزه، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية لمتابعة الالتزام بالجودة المقررة والضوابط المحددة لوزن رغيف الخبز.

وقال إنه يتم متابعة حملات الرقابة علي المخابز ومتابعة عمل ماكينات الصرف لحصص الخبز لكل بطاقة تموينية، وتشكيل لجان للمرور على مخابز العيش البلدى المدعم ومراجعة حصص المخابز ومطابقة الأوزان وجودة الخبز المنتج واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخابز المخالفة.

وأكد متابعة سير عمل المخابز ومنع أى تجاوزات قد تحدث تنفيذاًً لتوجهات القيادة السياسية بمراقبة الأسعار وضبط الأسواق حرصاً على مصالح المواطنين، مشيراً إلى أنه سيتم متابعة الحملات من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة والحملات التفتيشية المفاجئة .

وتابع محافظ كفر الشيخ، الحملات الميدانية المفاجئة على المخابز البلدية بمركز ومدينة بيلا، برئاسة أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، إدارة تموين ببيلا، للتأكد من التزام المخابز بالجودة المقررة لرغيف الخبز المدعم، والتي أسفرت عن تحرير 5 محاضر للتلاعب في وزن الرغيف للمخابز المخالفة.

لافتاً أن الحملات مستمرة علي جميع المخابز علي مستوي مراكز ومدن وقري وأحياء المحافظة من خلال فرق التفتيش المفاجئ لرؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القري، ومفتشي التموين بمختلف الإدارات التموينية، مشدداً على إحكام الرقابة التموينية على أصحاب المخابز البلدية، لعدم التلاعب بوزن وجودة الرغيف، وضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات، بهدف توفير خبز جيد للمواطنين وفق الحصة المقررة لكل فرد على بطاقات التموين وهي 5 أرغفة يومياً بوزن 90 جراماً.