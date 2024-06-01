رئيس جامعة الأقصر يتفقد سير الامتحانات بكليات الفنون الجميلة والآثار

أجرى الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية للاطمئنان علي سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024م، وشملت جولة رئيس جامعة الأقصر كليات الفنون الجميلة والآثار والحاسبات والمعلومات، حيث رافقه خلال الجولة السادة العمداء والوكلاء.

واطمأن رئيس جامعة الأقصر، خلال جولته، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.

متابعة سير انتظام الامتحانات ..





وأكد رئيس جامعة الأقصر، حرصه على متابعة سير انتظام الامتحانات في الكليات وتوجيه العمداء بتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

وشدد رئيس جامعة الأقصر على ضرورة تواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحل أية مشكلة قد تطرأ خلال الامتحانات، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها.