جهود أمنية لكشف غموض واقعة العثور على جثة صبي بالشرقية

تكثف الأجهزة الأمنية بالشرقية، من جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة صبي، داخل حظيرة مواشى بناحية الجعفرية إحدى قرى مركز أبوحماد، خاصة وأن هناك شبهة جنائية في الواقعة، لوجود أثار جروح.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مركز شرطة أبو حماد، بشأن ما تبلغ بالعثور على جثة "محمد. ص. إ " 16 عامًا، جثة هامدة، داخل حظيرة مواشي بناحية قرية الجعفرية دائرة المركز،

وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص، تبين إنه تم الإبلاغ عن اختفاء المجني عليه، وفي وقت لاحق تم العثور عليه داخل حظيرة المواشي، وبمناظرته تبين أن الجثة مصابه بجروح، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وطلبت بإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها ونوعية الأداة المستخدمة فى الجريمة، وكلفت المباحث بسرعة التحري عن الواقعة وملابساتها، وسرعة ضبط مرتكبيها.