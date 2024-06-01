أرسنال يعرض 40 مليون جنية لضم نجم الدوري الإيطالي

اكدت صحيفة التوتو سبورتو الايطالية ان نادي أرسنال يستعد في الوقت الحالي لتقديم عرض رسمي لنادي بولونيا الايطالي لضم مهاجمه جوشوا زيركيزي خلال فترة الأنتقالات الصيفية القادمة .

وقالت صحيفة التوتو سبورتو ان مايكل ارتيتا المدير الفني يأمل في حسم صفقة تدعيم الجانب الهجومي لفريقه قبل أنطلاق يورو 2024 بألمانيا يوم 14 يونيو الحالي وايضا قبل رحلة أرسنال الى الولايات المتحدة الامريكية استعدادا للموسم الجديد .

وقالت الصحيفة الايطالية ان مايكل ارتيتا معجب لحد كبير بالنجم الهولندي الشاب جوشوا زيركيزي والذي قدم موسما متميزا مع بولونيا وسجل خلاله 11 هدفا الى 12 تمريرة حاسمة ليقود بولونيا لتحقيق المركز الخامس في الدوري الايطالي ويتأهل الفريق الى دوري أبطال اوربا لاول مرة منذ ستة عقود .

وقالت الصحيفة الايطالية ان الاعب الهولندي الذي سبق له اللعب لنادي أندرلخت البلجيكي لديه تعاقدا مع نادي بولونيا حتى عام 2026 مما يرجح موافقة بولونيا على بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى في حالة رفض بولونيا بيعه فأن ارسنال ينوي استغلال وجود شرط جزائي في تعاقده مع بولونيا يبلغ 40 مليون جنية استرليني وهو ما يبدو رقما يجد قبولا لدى أرسنال .