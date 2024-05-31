موعد مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، انطلاق صافرة أحداث مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا التى تجمع بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني.

موعد مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند

وضرب ريال مدريد موعدا مع بروسيا دورتموند مساء غد الموافق 1 يونيو في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تقام المباراة على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، فيما تنطلق مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.



وتأهل بوروسيا دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما حسم ريال مدريد التأهل أمام بايرن ميونخ الألماني، على ملعبه "سانتياجو برنابيو"، بفوز بهدفين لهدف.