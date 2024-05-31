عبد الوهاب عبد الرازق يلتقي "شوكت ميرضيايف" رئيس جمهورية أوزباكستان

التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والوفد المرافق له، شوكت ميرضيايف، رئيس جمهورية أوزباكستان، وذلك خلال زيارته للعاصمة الأوزبكية طشقند؛ تلبية لدعوة رئيسة مجلس الشيوخ السيدة تنزيلا ناربايفا.

استهل "ميرضيايف" اللقاء بإرسال تحية تقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مثمناً ما تشهده مصر من تنمية وطفرة حقيقية في إطار استراتيجية مصر 2030.

استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، وكذا تعزيز أطر التبادل السياحي، والتعاون العلمي؛ سيما في ظل تشكيل لجنة تعاون علمي مشترك بين البلدين.

حضر اللقاء السيد المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، والسيد الدكتور محمد شوقى العناني عضو مجلس الشيوخ.

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