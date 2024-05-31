اعترافات عصابة تزوير الشهادات الجامعية وبيعها عبر "الفيس بوك "

أقرا عاطلان بممارستهما نشاط إجرامي والنصب على المواطنين وتزوير الشهادات الجامعية ، عقب استدراج ضحاياهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وايهامهم بقدرتهما على منحهم وإستخراج شهادات جامعية معتمدة مقابل مبالغ مالية.

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" إدعى خلالها القائمين على إداة الصفحة قدرتهم على إستخراج شهادات جامعية ومؤهلات دراسية "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية .

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحة المُشار إليها وتبين أنه تشكيل عصابى مكون من ( شخصين مقيمان بمحافظة الجيزة)، وكذا قيامهما بإدرة أدكاديمية "غــيـر مرخصة" كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصـر بالقاهرة والترويج والإعلان عنها عبر مواقع التواصل الإجتماعي لمنح عملائهما شهادات دراسية من الخارج منسوبة لكيان وهمى ، مقابل تحصلهما على مبالغ مالية عن طريق المحافظ الإلكترونية ، وبحوزتهما (أكلاشيه خاص بكيان تعليمى وهمى - 5 هواتف وخطوط محمولة بفحصهم تبين أن 4 منهم خاصين بالمحفظة الإلكترونية وتحتوى على آثار ودلائل على نشاطهما الإجرامى) .