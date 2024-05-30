هند صبري تنتظر ردود فعل الجمهور على مسلسل "مفترق طرق"

تنتظر النجمة هند صبري عرض مسلسل “مفترق طرق” يوم الأحد المقبل 2 يونيو عبر منصة شاهد والذي تخوض به النجمة هند صبري للمرة الأولى تجربة تقديم أحد الأعمال المقتبسة عن مسلسل اجنبي والتي يطلق عليها الفورمات.

المسلسل مأخوذ عن مسلسل the good wife's والذي يتكون من ٤٥ حلقة وهي اولى تجارب هند أيضا مع هذا العدد الكبير من الحلقات.

ويقدم النسخة العربية كرؤية درامية السيناريست شريف بدر الدين ووائل حمدي ويخرجها احمد خالد موسى ومحمد يحيى مورو والذين تتعاون معهما هند صبري للمرة الأولى.

هند صبري

قصة المسلسل

تدور أحداثه حول السيدة أميرة التي تفاجأ بعد مضي 15 عاماً من تكريس حياتها لأسرتها، بفضيحةٍ من العيار الثقيل يتعرّض لها زوجها دون سابق إنذار، مما يهدد منصبه العام الذي يشغله ويهزّ كذلك أركان حياتها الزوجية والعائلية على حدٍّ سواء. وهنا تتجلى صلابة أميرة كزوجة مخلصة وأم متفانية فتبرز مرونتها في تحمل الأعباء التي تلقى على عاتقها فجأةً، وذلك في خضم رحلةٍ نفسية وعاطفية عميقة تخوضها لإعادة اكتشاف ذاتها، وسط أمواج متلاطمة من المفاجآت والصراعات التي تقلب حياتها رأساً على عقب.



هند صبري

أبطال المسلسل

ويشارك في العمل مجموعة من النجوم منهم اياد نصار و جومانا مراد وماجد المصري وعلى الطيب ونهى عابدين و هدى المفتي وليلى عز العرب ومن إنتاج mbc groupو منتج منفذ كاريزما جروب.واشراف فني وتنفيذ انتاج للمنتج محمد مشيش

من جهتها أعربت النجمة هند صبري عن حماسها وترقبها لبداية عرض المسلسل الذي تعتبره تجربة جديدة لها حيث أنه أول مسلسل مقتبس عن فورمات اجنبي تقدمه و اول عمل من ٤٥ حلقة تقدمه لذا فهي متحمسة له .