فرودس عبد الحميد ترد على عملها بالفن من خلال وساطة زوجها المخرج محمد فاضل

ردت الفنانة فرودس عبد الحميد، على الأقاويل التي أنتشرت عنها خلال مشوارها الفني، بأنها تعمل في الفن من خلال زوجها المخرج محمد فاضل كونها تشارك في جميع أعماله، وأنها تعمل من خلال وساطته.

وقالت فردوس عبد الحميد، أن الفيصل في ذلك الموضوع هو كيفية تقديم الدور بشكل جيد وهل الزوج متحيز لزوجته لذلك أعطى لها الدور، أم الفنانة لم تنجح في تقديم الدور ببراعة، وتلك الحالة لم تنطبق عليها.

فرودس عبد الحميد: مساحة الدور لم تفرق معي ولهذا السبب أنسحبت من "ليالي الحلمية 2"

وتابعت الفنانة فردوس عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،: "أعتقد أن كل الأدوار اللي أعطهاني محمد فاضل نفذتها بشكل كويس أوي، هو ده الفيصل في القضية وأنا موضوعية جدا لدرجة أني أنا في بعض الأحيان زي "ما زال النيل يجري"، عرضه عليٌا محمد فاضل قولتوله لأ مش هعمله لأني عملت الدور ده كتير قبل كده، واللي أصر أني أعمل الدور ده أسامة أنور عكاشة علشان قالي أنه هيزعل مني وهو زعله كبير".

وأشارت فردوس، إلى أن حجم الدور لم يفرق معها، وانسحبت من مسلسل ليالي الحلمية الجزء الثاني ليس بسبب مساحة الدور، ولكن أهمية الدور هو الفارق وعندما قدمت الجزء الأول من العمل جلست مع أسامة أنور عكاشة لكي تعرف امتداد دورها فيما بعد وشرح لها أسامة أنور عكاشة التفاصيل، وعندما عرضوا عليها الجزء الثاني لم تجد ما قاله لها والأمر أختلف كثيراً.

وأختتمت فردوس عبد الحميد، أنها ذهبت لـ أسامة أنور عكاشة وحكت له ما قرأته في الجزء الثاني ليرد عليها بقول :"هو الدور كده وخلاص مفيش غير كده"، وبعدها أعتذرت عن العمل.



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.



