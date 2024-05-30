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الخميس 30 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مصطفى محمد مرشح لجائزة في الدوري الفرنسي

بوابة الوفد الإلكترونية

يتواجد المحترف المصري مصطفى محمد مهاجم نادي نانت الفرنسي ضمن قائمة من اللاعبين المرشحين لحصد جائزة في الدوري الفرنسي عن موسم  2023-2024.

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وينافس المصري مصطفى محمد لاعب فريق نانت، على جائزة أفضل هدف في الموسم بالدوري الفرنسي، وذلك عن هدفه  في مباراة نانت ولوريان التي حسمها فريقه بالفوز بنتيجة 5-3، والذي جاء حينها هدف نانت الثالث بطريقة رائعة، من ركلة حرة مباشرة.

ويتنافس على جائزة أفضل هدف 9 أهداف بينهم هدف مصطفى محمد، ويتم الاختيار من خلال تصويت يشارك فيه المشجعون عبر الموقع الرسمي للدوري الفرنسي.

يذكر أن مصطفى محمد أنهى مع فريقه نانت الدوري الفرنسي في المركز الرابع عشر في حدول ترتيب المسابقة برصيد 33 نقطة.

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