قال طبيب روسيا الفخري ميخائيل جينزبرج إن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من ملح الطعام يمكن أن تكون خطيرة بالنسبة لارتفاع ضغط الدم.

ونصح الطبيب جينزبرج مرضى ارتفاع ضغط الدم بالحذر بشأن منتجات التعليب الذاتي، لأنها تحتوي غالبًا على الكثير من الملح.

وأكد الطبيب أن الأطعمة المالحة جدًا تشكل خطورة على أمراض القلب ويجب استبعادها من النظام الغذائي اليومي.

وأشار طبيب العلوم الطبية في تعليق لـ RIA Novosti إلى أن المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشرياني يحتاجون إلى استبعاد الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من ملح الطعام، بما في ذلك منتجات التعليب الذاتي.

وأوضح ميخائيل جينزبرج أنه كجزء من نمط حياة صحي، يجب ألا تستهلك أكثر من جرام أو جرامين من ملح الطعام خلال اليوم.

ما هو مهم أيضًا للوقاية من مضاعفات القلب والأوعية الدموية هو التحكم في كمية الكربوهيدرات سهلة الهضم المستهلكة مع الطعام: بشكل رئيسي المنتجات التي تحتوي على السكر المضاف والحبوب المطحونة المعالجة بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تناول البروتين الحيواني باعتدال صارم، كما يعتقد الطبيب.

ومن الأطعمة المفيدة للقلب والأوعية الدموية المأكولات البحرية المختلفة، وخاصة الأسماك التي تحتوي على الأحماض الدهنية الصحية وفي الوقت نفسه، من المهم تقليل كمية اللحوم الدهنية المستهلكة.

وترى جينسبيرغ أيضًا أنه من الضروري الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق تناول ما يكفي من الخضار والفواكه والخضراوات - ما لا يقل عن 600 جرام يوميًا. تعمل الألياف النباتية على القناة المعوية كمضاد حيوي وتمنع زيادة مستويات الكوليسترول في الدم، وكل ذلك له تأثير مفيد على حالة القلب والأوعية الدموية.

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة تؤثر على شرايين الجسم، ويُطلَق عليها أيضًا فرط ضغط الدم وفي حال الإصابة بارتفاع ضغط الدم، تكون قوة دفع الدم باتجاه جدران الشرايين عالية للغاية باستمرار ويجعل هذا القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم.

يُقاس ضغط الدم بوحدة الملليمتر الزئبقي (ملم زئبقي). تُوصَف الحالة عمومًا بأنها ارتفاع في ضغط الدم عندما تكون قراءة ضغط الدم 80/130 ملم زئبقي أو أعلى.

تقسم الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية ضغط الدم إلى أربع فئات عامة. ويصنّف ضغط الدم المثالي بأنه ضغط الدم الطبيعي.