شخصية لقاء سويدان فى "الوصفة السحرية"

يعرض مسلسل “الوصفة السحرية” للفنانة لقاء سويدان يوم السبت الموافق 8 يونيو المقبل الساعة 8 مساء على قناة dmc ومنصة watch it حيث يعد أول أعمال الأوف سيزون على قنوات المتحدة.

وتجسد لقاء سويدان خلال أحداث المسلسل شخصية سيدة متحررة في التفكير والشكل والملابس، لاسيما وأنها عاشت معظم حياتها خارج مصر، وهى أم لطفلة وفى نفس الوقت أخت الفنان إسلام جمال، وتعيش في المجمع السكنى الذى تدور فيه أحداث العمل ويتواجد فيه معظم الشخصيات، وتحدث العديد من المواقف بيهم في إطار إجتماعى لايت.

قصة المسلسل

تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

أبطال المسلسل

المسلسل يضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.

وكانت فجرت الفنانة لقاء سويدان مفاجأة بنشر فيديو من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وهى ترتدي فستان زفاف وتضع اللمسات الأخيرة لاستعدادات الزفاف ما جعل الجميع يتساءل عن حقيقة الأمر وهل ستتزوج ام جلسة تصوير.

لقاء سويدان

وكانت أبدت الفنانة لقاء سويدان سعادتها بعرض مسرحية "سيد درويش" بالمركز الأكاديمي للثقافة والفنون "سيد درويش"، لمدة عدة أيام ضمن الاحتفال بمئويته.

لقاء سويدان

وأكدت لقاء سويدان أن العروض كانت كاملة العدد، وتفاعل الجمهور معها دليل على النجاح.

لقاء سويدان

قصة المسرحية

العرض يتناول السير الذاتية لفنان الشعب سيد درويش، وتدور أحداثه حول المحطات المهمة فى حياته ومواقفه الوطنية، وكذلك إسهاماته الفنية التى أثرى بها الفن، وأهم المتغيرات التى أدخلها إلى عالم الطرب، حيث أحدث سيد درويش نقلة نوعية للموسيقي العربية وعبر عن فئات كثيرة من المجتمع وكذلك مشاكل الطبقات المهمشة.

أبطال المسرحية

يذكر أن مسرحية "سيد درويش" إخراج أشرف عزب وبطولة، لقاء سويدان، ميدو عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، من تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس نجلاء الفقى، توزيع موسيقى حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، طارق دياب.

وكانت حرصت الفنانة لقاء سويدان علي طمأنة جمهورها علي حالتها الصحية وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية، مؤخرًا أثارت قلق جمهورها.

حيث كتبت لقاء سويدان عبر حسابها على فيس بوك قائلة: "الشكر يارب علي جميع قدرك، ممتنة جدا لكل اللي اتصل او بعت رسالة يطمئن عليا".

‎وأضافت لقاء سويدان قائلة: “انا الحمدلله خرجت من المستشفى، عملية كانت صغيرة وكبرت دعواتكم”.

لقاء سويدان

وشاركت الفنانة لقاء سويدان متابعيها ومحبيها، أحدث إطلالتها، في آخر ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر "إنستجرام".

لقاء سويدان

ظهرت لقاء بإطلالة جذابة وأنيقة، مرتدية فستانًا مجسمًا باللون "الأسود"، ينتمي إلى قصة الأوف شولدر، مصممًا من قماش من دون نقاشات، مما عكس جمالها وقوامها.

لقاء سويدان

اعتمدت لقاء تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

لقاء سويدان

آخر أعمال لقاء سويدان المسرحية

وكانت آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان، مسرحية "سيد درويش" والتي قدمتها في موسمها الرابع ويشاركها البطولة ميدو عادل الذى يجسد شخصية سيد درويش، وتشاركه البطولة، الفنانة لقاء سويدان فى شخصية "جليلة العالمة"، ويشارك فى بطولتها كوكبة من الفنانين رشا سامى، سيد جبر، علاء الحريرى، محمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد البارودى، ومحمد الشربينى، وسمير الجوكر، وهالة الصباح، عواطف سعيد، وعماد عبد المجيد، وسامى عوض الله، وجمال ترك، وأشرف عبد العزيز، وغادة كامل، ودعاء الخولى، ومجدى عبد العزيز، وإسماعيل شعراوى، وإمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، وكوكبة أخرى من الفنانين.

لقاء سويدان

القاتل الذى أحبنى

يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان مسلسل "القاتل الذى أحبنى" الذى شاركت في بطولته مع هانى رمزى، سهير رمزى، رانيا منصور، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة وإخراج عمرو عابدين.

وكانت قالت الفنانة لقاء سويدان، أنها التقت بوالدها بعد انقطاع دام 27 عامًا، متابعة أن والدها اتفق مع مذيع وجالي برنامج على الهواء ، قائلة : " مهما شرحت مش هقدر أوصف شعوري في وقتها كان لقاء صعب".

وتابعت الفنانة لقاء سويدان: " عشت سنين طويلة وأنا معتقده إن والدي متوفي .. بمجرد معرفتي أنه على قيد الحياة كانت صدمة كبيرة بالنسبة ليا"، موضحة : أن والدها كان في إحدى الدول ولم يُستدل على عنوانه في السفارة وكنت لما أسأل عليه ماما تقول مسافر، وبعد وقت كثير سألتها بابا ليه مرجعش ؟، لاقيتها بتقولي أنه توفى".

لقاء سويدان: شوفت بابا وانا عندي 27 سنة وكنت فكراه متوفي

وأضافت أنه اكتشفت في عمر 14 عامًا أن والدها عايش وحي يرزق، قائلة: معرفتش أشوفه لكن كنت بكلمه في التليفون .. ثم انقطع فترة طويلة مرة أخرى .. وأول مرة شوفته كان عمري 27 سنة في بيروت ، وشوفته في برنامج كنت على الهواء وكان مذيع زميل عمل لي مفاجأة أنه جاب بابا على الهواء، وكانت لحظة ذهول بالنسبة ليا".

وقالت: " لحد دلوقتي مش بقدر أشوف الحلقة، وكل مرة أحاول أشوفها باجي لحد قبل مفاجأة بابا وبقفل ومش بكمل الحلقة، معنديش القدرة إلى الآن أشوف أنا كنت عاملة ازاي"، جاء ذلك خلال حديثه مع برنامج تحيا الستات، المذاع عبر قناة النهار.