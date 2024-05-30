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الاحتلال يشن غارة على الحدود الفلسطينية اللبنانية
الخميس 30 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حماس: الاحتلال يفرج عن معتقلة بعد التسبب في بتر أطرافها

المعتقلة الجريحة
المعتقلة الجريحة وفاء جرار

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، افرجت عن المعتقلة الجريحة وفاء جرار بعد أيام قليلة من صدور أمر اعتقالها الإداري، هو محاولة صهيونية للتنصل مما تعرضت له الأسيرة أثناء اعتقالها وإصابتها إصابة خطيرة بترت على إثرها أطرافها السفلية، وتهرب الاحتلال من علاجها، وهو ما يشكل جريمة مركبة يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها.

وأضافت حركة حماس في بيانها: نطالب المؤسسات الحقوقية توثيق هذه الجريمة وما تعرضت له الأسيرة جرار لحظة اعتقالها التعسفي من بيتها في جنين، وغيرها من الانتهاكات التي يتعرض لها أسرانا، لمحاسبة الاحتلال وقادته المجرمين الذين يمارسون ساديتهم بوحشية على أسرانا في سجونهم النازية.

 

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