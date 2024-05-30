حماس: الاحتلال يفرج عن معتقلة بعد التسبب في بتر أطرافها

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، افرجت عن المعتقلة الجريحة وفاء جرار بعد أيام قليلة من صدور أمر اعتقالها الإداري، هو محاولة صهيونية للتنصل مما تعرضت له الأسيرة أثناء اعتقالها وإصابتها إصابة خطيرة بترت على إثرها أطرافها السفلية، وتهرب الاحتلال من علاجها، وهو ما يشكل جريمة مركبة يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها.

وأضافت حركة حماس في بيانها: نطالب المؤسسات الحقوقية توثيق هذه الجريمة وما تعرضت له الأسيرة جرار لحظة اعتقالها التعسفي من بيتها في جنين، وغيرها من الانتهاكات التي يتعرض لها أسرانا، لمحاسبة الاحتلال وقادته المجرمين الذين يمارسون ساديتهم بوحشية على أسرانا في سجونهم النازية.