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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الفيس بوك كلمة السر في واقعة العثور على سيدة تائهة بحلوان

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

كشف مصدر امني تفاصيل واقعة العثور على سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة تائهة بحلوان ، والتي كانت بدايتها بانتشار مقطع فيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعى"فيس بوك" من تعليق تضمن تغيب (سيدة "من ذوى الاحتياجات الخاصة" - مُقيمة بمحافظة القاهرة) .

وبالفحص تبين أنه بتاريخ سابق تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة من احد الاشخاص بتغيب شقيقة والده عن منزلها ولم يتهم أو يشتبه فى غيابها جنائياً، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وفى وقت سابق  أبلغ بالعثور على المتغيبة - تبين أنها كانت متواجدة خلال فترة غيابها بمنطقة حلوان بالقاهرة – وذلك عقب ورود اتصال هاتفى له من أحد الأشخاص بعثوره على المتغيبة وقيامه باصطحابها لمسكنها دون حدوث أى إصابات لها.

وفي واقعة أخرى قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة تجديد حبس فنى أسنان 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية وانتحال صفة طبيب فى القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم له معلومات جنائية، واعترف بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة، حيث انتحل صفة طبيب أسنان على خلاف الحقيقة وممارسته للمهنة بموجب محررات مزورة قام باصطناعها واستئجاره عيادة وتجهيزها ومزاولة المهنة، وكذا قيامه بتزوير عقد بيع سيارة.

وأشارت التحقيقات إلى ضبط عدد من أختام شعار الجمهورية المقلدة المنسوبة لعدد من الجهات، وأكلاشيه، وعدد من الكارنيهات والبطاقات ورخصة قيادة وعقد بيع سيارة "مزورين"، وعدد من الأوراق المستخدمة فى أعمال التزوير، وعدد من المحررات باسم المتهم ممهورين بخاتم شعار الجمهورية المقلد، وجهاز "لاب توب" وماكينة المستخدمين فى نشاطه.

 

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