السيطرة على حريق اندلع في حوشين بسبب ماس كهربائي بالمنشاه

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع في حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وامتدت النيران لحوش مجاور دون حدوث إصابات بشرية وجرى إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغا بنشوب حريق في حوش بدائرة المركز .

انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل ملك "ظهران . م . ع" 60 سنة عامل يقيم بذات الناحية وإمتد لحوش مجاور مشيد بذات المكونات ملك "رضا . ب . ج . ا" 25 سنة عامل بقيم بذات الناحية وتم الدفع بعدد " 3" سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال المذكورين قررا بمضمون ما سبق وأضافا بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بحوش الأول ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية وأن التلفيات انحصرت في إحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل .

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق آخر تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج من إلقاء القبض على شخص حاصل على دبلوم زراعة يبلغ من العمر 26 سنة يقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب على سيدة تقيم بمحافظة قنا والإستيلاء منها على مبالغ مالية قدرها عشرون ألف جنيه مقابل إحضار تأشيرة عمل لشقيقها بدولة الإمارات إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة المنشاه من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "ناهد . ع . م . ا" 37 سنة بدون عمل تقيم بمحافظة قنا بتضررها من "أحمد . ع . م . م" 26 سنة حاصل علي دبلوم زراعة يقيم مركز المنشاه لقيامه بالنصب عليها والأستيلاء منها علي مبلغ "20.000" عشرون ألف جنيه مقابل إحضار تأشيره عمل لشقيقها بدولة الإمارات العربية المتحدة إلا أنه لم يف بما وعد ورفض رد المبلغ المالي إليها مرة أخرى.

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي المستولى عليه .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .