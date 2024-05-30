عرض "رحلة 404 " بـ نادي سينما أوبرا دمنهور.. الليلة

إنطلاقا من حرص وزارة الثقافة على تقديم ألوان الابداع الفنى المختلفة تعرض دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن فعاليات نادى سينما أوبرا دمنهور وبالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر فيلم "رحلة 404".

ومن المقرر أن يعقب الفيلم، ندوة للمناقشة تستضيف الدكتور محمد أبو علي أستاذ النقد والبلاغة بكلية الآداب بجامعة دمنهور ويديرها الفنان والناقد السينمائي أحمد النبوي مدير مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير وذلك فى الثامنة مساء اليوم، الخميس، على مسرح اوبرا دمنهور .

أبطال فيلم رحلة 404

الفيلم، بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، إنتاج محمد حفظي و شاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك و لاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainmentالسعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع، وتوزعه سينمائياً أفلام مصر العالمية داخل مصر و Front Row Filmed Entertainment خارج مصر.

قصة فيلم رحلة 404

وتدور احداثه حول شخصية غادة التي تتورط قبل أيام من رحلة سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج في مشكلة طارئة ، فتلجأ لأشخاص من ماض ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، من أجل جمع مبلغ مالي كبير، وتتوالى الأحداث .