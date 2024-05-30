مشروعات عقارية جديدة ببنك الإسكان والتعمير

يطرح بنك الاسكان والتعمير التابع لوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة مشروعات سكنية جديدة تشمل كمبوندات ووحدات اسكان لشرائح مختلفة فى القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس و اكتوبر بطريق الواحات بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، واوعية ادخارية ثابتة ومتغيرة بمعدلات فائدة مرتفعة

وحول معدلات الفائدة بالبنك اكد محمد عبد الرحيم نائب مدير بنك الاسكان والتعمير فرع ذاكر حسين ان الودائع الإدخارية لبنك الاسكان والتعمير تشمل الشهادات الثابتة وتبلغ 21% بعائد شهري وشهادات متغيره بنحو .24.75% وتصل إلى 26%

واشار الى أن منتجات التوفير بالبنك وتصل اسعار الفائده بها الى 22% مقسمة الى شرائح من 10% الى 22 بعائد شهري والفائده تحتسب باليوم يتم تعليتها اول الشهر.

وحدات سكنية



بالاضافه الى المنتجات الخاصه ببنك الاسكان والتعمير حيث يتم طرح وحدات سكنية واراضي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية عن طريق بنك الاسكان والتعمير اووحدات خاصة بالبنك نفسة اضافة الى التمويل العقارى الموجود بالبنك وسرعة الاقراض الخاصة ببنك التعمير

واشار محمد عبد الرحيم الى المشاريع الحالية في بنك التعمير والاسكان خاصة فى شرق القاهرة حيث مشروع اكاسيا بالتجمع الخامس ومشروع كمبوند لي روا Les Rois هو مشروع سكني متكامل يتألف من فيلات فاخرة للبيع في القاهرة الجديدة، وتم تطويره من قِبل شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري، ووحدات سكنية تكون الاولويه بها لاصحاب دفاتر التوفير بالبنك وسعر المتر يتراوح بين 28 الى 30 الف جنيه بمقدم 15% والباقي على 10 سنين بتشطيب سوبر لوكس واستلام فوري ومساحات تتراوح بين اقل مساحه 156 م الى 330 م وهذه هي المشروعات الاستثمارية التي تعبر عن المستوى المرتفع للدخل كما يوجد وحدات موجوده تبع هيئة المجتمعات العمرانية وهي تكون عن طريق بنك الاسكان والتعمير ومقدمات الحجز وكان اخرها مشروع العبور تكميلي وجنة القاهره الجديده و مشروع جنه اكتوبر كما اشار الى ان الفترة القادمة ستشهد طرح مشروعات جديدة سيتم الاعلان عن مواعيدها و تفاصيلها قريبا عندما تصرح بها الهيئة وهناك اراضي سيتم طرحها عن طريق مشروع مسكن ويتم السداد عن طريق البنك او من خلال اي بنك بنظام التحويل لحساب الهيئة في بنك التعمير والاسكان وهي وحدات متاحة بمقدمات25 الف جنيه و100الف و350الف جنيه حسب الاسكان المتوسط والاسكان المميز والاكثر تميزا

وحول توقعات المستقبلية للسوق العقاري بعد ارتفاع الدولار ومدى تاثيره على السوق خلال الفترة القادمة اشار عبد الرحيم الى ان الفترة الماضيةشهدت نشاطا للسوق السوداء للعملات الاجنبيه وهو ما دفع الى التعويم الذي تم للحد من السوق السوداء وكان هناك مشكلة عالمية حدثت عام 2009 وهي الازمة الاقتصادية والتى كانت نتيجه ازمة العقارات ولكن الفترة الحاليه و المستقبلية فان العقار او السوق العقاري يشهد تغيرت كعادته كل فتره نتيجه تغيير عدد السكان او النواحي الاقتصادية او فتح مدن جديده وهذا يجعل المدن القديمة مثل مدينة نصر و مصر الجديده و شيراتون اسعارها تثبت او تقل ولكن الاسعار سوف تزيد في المدن الجديده كما ان الوزارة و المطورين يبتكرون نظم نظم سداد مختلفه حتى يستطيع السيطره على السوق ويستطيع المواطنين السداد ايضا كما ان هناك حالات لسماسره بتبني وتشطب وتبيع وحتى تستطيع الوزاره التحكم في السوق

مشروع اكاسيا

وبالتسبة لكمبوند أكاسيا في التجمع الخامس فهو يقع في منطقة المستثمرين الشمالية أمام بوابة 6 بالرحاب.

ويتكون المشروع من 711 وحدة سكنية، ويتوفر فيه 3 نماذج للشقق وهي "السندس" و "العلياء" و "الروضة"، بمساحات تتراوح بين 156 مترًا مربعًا إلى 310 مترًا مربعًا.

جميع العمارات في هذا المشروع تتكون من دور أرضي و 4 أدوار متكررة، وتحتوي الوحدات في الدور الأرضي على حديقة خاصة ومدخل خاص.

ويتم تقسيط المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم الحجز بنسبة 10% على أقساط لمدة 10 سنوات بفائدة معمول بها عند التعاقد.

كمبوند بالما فيلات



أما كمبوند بالما فيلات فاخرة التجمع الخامس، فهو يقع المشروع بالقطعة رقم 31 منطقة المستثمرين الشمالية التسعين الشمالي، أمام جامعة المستقبل، ويتكون المشروع من 95 فيلا فاخرة.

ويتميز المشروع بتوفر 95 فيلا فاخرة، حيث تتراوح مساحة أرض الفيلات من 337 متراً إلى 729 متراً، ومساحة المباني من 323 متراً إلى 383 متراً.

كما ان الفيلات جاهزة للتسليم الفوري وتم تنفيذها بنصف تشطيب. ويتم دفع 10% مقدم حجز، وتقسيط المبلغ المتبقي على أقساط لمدة 10 سنوات بفائدة معمول بها عند التعاقد.

مشروع الواحات والمنتزه



يقع مشروع الواحات والمنتزه في القطعة رقم 61 منطقة جنوب الأحياء على طريق الواحات، وبالقرب من جامعة نوال بمدينة 6 أكتوبر.

ويتكون المشروع من 900 وحدة سكنية بمساحات مختلفة تتراوح بين 68 مترًا مربعًا إلى 177 مترًا مربعًا.

وتتكون العمارات في هذا المشروع من دور أرضي و 4 أدوار متكررة.

ويشمل المشروع نموذجين للشقق وهما "الزمردة" و "الفيروز"؛ حيث تتراوح مساحة الشقق في الزمردة بين:

- الدور الأرضي من 132 مترًا إلى 177 مترًا، بينما تتراوح مساحة الدور المتكرر بين 168 متر إلى 175 متر.

وتتراوح مساحة الشقق في الفيروز بين:

- من 68 مترًا إلى 172 مترًا في الدور الأرضي، ومساحة الدور المتكرر تتراوح بين 114 متر إلى 172 متر.

ويتم تقسيط المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم الحجز بنسبة 10% على أقساط لمدة 10 سنوات بفائدة معمول بها عند التعاقد.

