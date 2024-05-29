تخصيص 65 فدان لصالح توسعات جامعة الأقصر بمدينة طيبة

أعلن الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، عن الموافقة على تخصيص مساحة 65 فدان بطيبة؛ لصالح التوسعات التي تشهدها جامعة الأقصر.



وتوجه الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بالشكر للقيادة السياسية لدعمها المستمر للمؤسسات التعليمية قائلاً:" باسمي وباسم أسرة الجامعة وكل أهالي الأقصر أشكر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على دعمه المستمر للجامعات المصرية بهدف الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي".

كما تقدم الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، و الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على دعمهما لجامعة الأقصر.