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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

للدايت.. حضري سلطة البيض المسلوق بالأفوكادو| مفيدة للعظام

سلطة البيض المسلوق
سلطة البيض المسلوق بالأفوكادو

سلطة البيض المسلوق بالأفوكادو من الأطباق الصحية الغنية بالفيتامينات والكالسيوم الهام لصحة الجسم، كما تتميز بسعراتها الحرارية المعتدلة، لذا يمكنك تناولها كوجبة إفطار شهية ومميزة.

 

سلطة البيض المسلوق بالأفوكادو

طريقة عمل سلطة البيض المسلوق بالأفوكادو

المقادير

- للصلصة :

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

خل البلسمك : ملعقة كبيرة

ملح : حسب الرغبة

الفلفل الأبيض : رشّة

- الأفوكادو : 2 حبة (مقشر)

- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح)

- زيتون أخضر : نصف كوب (شرائح)

- البرتقال : 1 حبة (مقطع مكعبات صغيرة)

- البيض : 3 حبات (مسلوق ومقطع شرائح)

 

طريقة التحضير

قطّعي الأفوكادو إلى شرائح، وضعيه في قعر طبق التقديم، ثم أضيفي مكعبات البرتقال، وشرائح البصل، والزيتون الأخضر.

أضيفي شرائح البيض المسلوق فوق المكونات.

لتحضير الصلصة: في وعاء جانبي صغير، اخلطي جيداً زيت الزيتون مع خل البلسمك، والملح، والفلفل الأبيض، حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

أضيفي مزيج الصلصة فوق مكونات السلطة في طبق التقديم، وقلبي قليلاً، ثم قدميها.

 

فوائد تناول الأفوكادو

علاج الإكتئاب

تكمن فوائد الأفوكادو في مخزونه من حمض الفوليك، حيث يعطيك 10% من حاجتك اليومية والمرتبطة بحسب الدراسات بانخفاض مستويات الاكتئاب، حيث يعمل على تحسين المزاج. يساعد حمض الفوليك على منع تراكم الحمض الأميني المعروف بالهرموسيستين الذي يضعف الدورة الدموية ويؤثّر على مدّ الدماغ بالعناصر الغذائية. كذلك يساعد في إنتاج السيروتين والدوبامين والنورادرينالين المنظمين للمزاج والنوم والشهية، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الأفوكادو غنياً بفيتامين (ب) الذي يعزّز نقصه خطر الإصابة بالاكتئاب ويقلل من الاستجابة للأدوية المضادة له.

 

 

يمنع هشاشة العظام 

فيتامين (ك) من الفيتامينات المطلوبة لتقوية العظام لأنّها تعزّز امتصاص الكالسيوم في الجسم وتقلل من إفرازه في البول، كما يمد الأفوكادو الجسم بنسبة 18% من القيمة اليومية من فيتامين (ك). 

 

 

يحمي العين

يحتوي الأفوكادو على المواد الكيميائية النباتية نفسها الموجودة في أنسجة العين، وهما اللوتين والزياكساتثين التي توفر الحماية المضادة للأكسدة من ضرر قد يلحق بالعين، بما في ذلك الأشعة البنفسجية. كذلك تساعد الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة الموجودة فيه على امتصاص مضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الدهون.

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