محافظ دمياط تفتتح المركز التكنولوجي بمحلية مدينة السرو

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمدينة السرو، بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وجاء الافتتاح بحضور العميد سعيد عبد الخالق رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو والمهندسة سحر عيسى مدير مديرية الاسكان

واستمعت محافظ دمياط، إلى شرح تفصيلى من المركز الذى تم إنشاؤه بالدور الأرضي لمبنى الوحدة بمساحة 90 متر، واطلعت على مستوى التجهيزات بمقر المركز الذى يضم ٤ شبابيك لتلقى الطلبات وشباك لذوى الهمم و شباك خزنة و آخر للتسليم ، ومزود بخاصية النداء الآلى ومكان لانتظار المواطنين و شاشة استرشادية بالمستندات المطلوبة للملفات والطلبات المقدمة للمركز.

وفى هذا السياق اطلعت على موقف تدريب العاملين على آلية العمل بمنظومة المركز وتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشيرة إلى أن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين

تأتى فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وميكنة الأعمال باعتباره من أهم الأولويات باستراتيجة التنمية و تقديم كافة الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر .